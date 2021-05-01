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أستاذ الطب النفسي: مرض فرط الحركة يصيب 10% من أطفال مصر

السبت 01/مايو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد مهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر إن مرض فرط الحركة يصيب من 6% إلى 10% من أطفال مصر بنحو 3 ملايين طفل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت أن مرض فرط الحركة يصيب الطفل بالتشتت في الانتباه وعدم التركيز التام، ودائما متسرع ولا يجيد الانتظار نهائيا.

ونوه أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر بأن الطفل المصاب دائما منبوذ من زملائه ويتعرض للعنف وهذا يزيد من خطورة حالته.

وتابع: "الكثير من الأهالي ينكرون أن فرط الحركة مرض يحتاج إلى علاج نفسي"، منوها بأن صمة الطب النفسي في المجتمع المصري سبب من أسباب استنكار أولياء الآمور للعلاج.

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