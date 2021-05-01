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مكافحة كورونا توجه تحذيرا للمصابين بسبب الأعراض

السبت 01/مايو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا، إن من يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه استشارة الطبيب، حيث أن البدء في تلقي بروتكول العلاج أمر ضروري.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن نسبة الأكسجين في الجسم لا يجب أن تقل عن 92%، ولا يجب أن تستمر درجة الحرارة مرتفعة أكثر من 48 ساعة، معلقا: "اللي نسبة الاكسجين بجسمه تنخفض عن 92%، او الحرارة تظل مرتفعة أكثر من يومين يتوجه للمستشفى فورا".

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كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خطة الاستعداد في جميع المحافظات لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الدولة من السبت حتى الاثنين المقبل للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم التوجيه بإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية والتعامل مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة في هذا الشأن.

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