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السياحة: الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في هذا الموعد

السبت 01/مايو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا من أجل دعم القطاع السياحي باعتباره من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة.

وقالت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "منذ بداية الجائحة، وكان القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تضررت وكانت الدولة واعية وقدمت دعم غير مسبوق للعاملين به".

وأضافت "بدأت الدولة بمبادرة البنك المركزي بتخصيص 3 مليار جنيه بفائدة 3% لأصحاب المنشآت السياحية لعدم تسريح جزء كبير من العمالة وتشديد الرقابة على عدم تسريحها، وشددت على كل المنشآت على الحفاظ على العمالة بها وإلا تعرضت لإجراءات حاسمة سواء بالغلق أو سحب الترخيص".

وتابعت "خصصت الوزارة خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين وهذا ساهم في معالجة هذه الشكاوى والحد منها بشكل كبير، مع تقديم بعض الدعم النقدي من 600 إلى 1000 جنيه للعاملين بهذا القطاع، والبدء في تطعيم العاملين في القطاع الذي يتعامل بشكل مباشر مع أعداد كبيرة من الأجانب ومن المقرر الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع بنهاية شهر مايو الحالي خاصة أن السياحة حاليًا بدأت تعود بشكل منتظم".

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