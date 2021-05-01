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محافظ بورسعيد يكافئ لاعبى المصري وجهازهم الفنى عن الآداء الجيد أمام الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لنجوم المصرى على اجمالى عروض ونتائج الفريق بالدورى والكاس حتى الان وقال ان النتائج الطيبة جاءت انعكاسا للروح القتالية السائدة حاليا بصفوف الفريق مشيرا لاهمية استمرار تلك الروح خاصه بعدما بلغ الفريق افضل حالاتة الفنية والبدنية والذهنية تحت قيادة مديره الفنى على ماهر ومعاونية بالجهاز الفنى والادارى والطبي.

وقام محافظ بورسعيد بصرف مكافاة اجادة للاعبى المصرى وجهازهم الفنى نظير الاداء الجيد للفريق بمباراتة الاخيرة امام الاهلى والذى اسعد محبى وعشاق النادى ببورسعيد رغم الهزيمة.وذلك خلال لقائة بلاعبى الفريق البورسعيدى وجهازهم الفنى بقيادة على ماهر بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان والدكتور على الطرابيلى امين صندوق النادى واللواء نادر مراد مدير امن النادى اثناء المران المسائى للفريق بملعبه ببورسعيد.


ووعد محافظ بورسعيد باستمرار الدعم المالى والمعنوى من جانب المحافظه للمصرى ناديا وفريقا لارتباط المزاج العام لاهالى بورسعيد بنتائج الفريق بالمسابقات المحلية وامنية الجميع حاليا فى احراز المراكز المتقدمة بالدورى والكاس المطلوبة للعودة للكونفدرالية الافريقية بعد مشاركة الفريق البورسعيدى بالنسخ الاخيره للبطولة.

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