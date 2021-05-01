عاجل - بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز





تعافى محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وشهدت تدريبات الزمالك الجماعية، مشاركة الونش بشكل طبيعي، ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة بيراميدز المقبلة.





وتألق الونش خلال التقسيمة التي أقيمت بالتدريبات، حيث نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد ظهوره بحالة بدنية عالية.





ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.



