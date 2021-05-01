مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي









قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عرض أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





عرض زيزو للبيع في الميركاتو الصيفي





وافتعل أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عدة إزمات خلال الفترة الماضية مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





وتردد في الفترة الأخيرة أن والد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد جلس مع مسؤولين في الأهلي بشأن رحيل اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، شددوا على رفض الإدارة تمرد أي أحمد السيد زيزو وكذلك رفض وجود أي لاعب لا يرغب في ارتداء القميص الأبيض.





وتابع المصدر أن اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، أكد في اجتماعه الأخير مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن مسؤولي القلعة البيضاء لا يمانع في انتقال زيزو أو أي لاعب يريد الانتقال للأهلي بشرط تقديم عرض مالي مناسب.







