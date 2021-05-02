شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة"| ملخص الحلقة التاسعة عشر





شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





العتال يشك في مجدي

يفكر زاهي العتال في خطة انتقامية من "مجدي" و "سليم" ويرفض استلام الألماظ الا في البحر، بعيدا عن وجود أي وسط من رجالهم.





العتال ينتهى من زوجته

قرر زاهي العتال الانتهاء من زوجته بعدما علم من وجود علاقة بينه وبين "مجدي" احد رجاله، وذلك من خلال وضع مخدر لها في العصير.





بسنت تبحث عن والدتها

تستمر بسنت في البحث عن والدتها في جميع المناطق و هددت عنتر إذا كان له يد في اختفاء والدتها سوف تقوم بقتله، وطلب الأخير منها أن تستمر في العمل معه.





عنتر يهدد فاتن

هدد عنتر فاتن حرفوش اذا لم تنزل معه للزواج سوف يقوم بضربها أمام الحارة هي و والدها، ولكن حدث أمر غير متوقع من سفينة وسرية





قتل بسنت لـ عنتر

اتفق سفينة وسريه على قتل عنتر وذهبوا الى الحارة وتهجموا على رجالته بالضرب، وقامت بسنت بضربة بالسكين بعدما علمت بانه من قتل والدتها.





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



