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مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف
السبت 01/مايو/2021 - 11:30 م
ريهام عبد المحسن
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كشف مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أن ريال مدريد الإسباني يمكنه تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع موكله.
ولفتت صحيفة آس الإسبانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع هالاند على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين علماً بأن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو مقابل التخلي عنه.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رايولا ووالد اللاعب كانا قد اجتمعا منذ عدة أسابيع مع الأندية المهتمة بضم النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عاماً.
وقال رايولا في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية:" يمكن لريال مدريد تحمل تكلفة التعاقد مع إيرلينج هالاند، لديهم المال للتوقيع معه".
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