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كلوب: سنتعامل بجدية مع بطولة الدوري الأوروبي

الأحد 02/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تعهد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بالتعامل بجدية مع بطولة الدوري الأوروبي حال تأهل فريقه لها.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

ويبدو أن ليفربول في طريقه للمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، في أول مشاركة للفريق بالبطولة منذ موسم 2015/ 2016 عندما خسر في النهائي على يد اشبيلية الإسباني.

وقال كلوب "منذ أن جئت إلى إنجلترا لعبت في الدوري الأوروبي مرة واحدة وبلغنا النهائي، لذا كانت مسيرة جيدة بعيدا عن النهائي، بالأمس شاهدت مانشستر يونايتد يستمتع بالدوري الأوروبي كثيرا".

وأضاف "الأمر يعتمد بالتأكيد على البطولة التي تشارك بها والظروف المحيطة، الوضع دائما هكذا".

وأشار كلوب "هي بطولة رائعة، لذا علينا أن نقم بمحاولة ونفكر فيما سيحدث في الموسم المقبل".

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