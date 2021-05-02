بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

يستهدف مسؤولو بيراميدز، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد، بضم هدف الأهلي.





بيراميدز يفاوض كريم فؤاد





كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز، عن مخطط مسؤولي النادي السماوي لضم كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى إنبي البترولي.





وأوضح المصدر أن مسؤولي بيراميدز دخلوا في مفاوضات جادة مع إدارة النجوم من أجل ضم كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول المعار إلى إنبي.





من جانبه ارتبط اسم كريم فؤاد الظهير الدولي لمنتخب مصر الأولمبي بالرحيل إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.