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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19 (نسل الاغراب 19) | احداث وتفاصيل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل نسل الاغراب "عساف الغريب" يعطي "بكري زلط" الذهب

السبت 01/مايو/2021 - 11:34 م
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19
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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19 (نسل الاغراب 19) | احداث وتفاصيل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل نسل الاغراب "عساف الغريب" يعطي "بكري زلط" الذهب

تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" بمعرفة غفران "أمير كرارة" بأن والدته مع بكرى زلط "عماد زيادة" وليس عساف "أحمد السقا" الذى يعطى بكرى، ذهب الأغراب وكذلك عقد الأرض التى يعيش فيها الغجر، مقابل الحصول على شامية "أحلام الجريتلى" والدة غفران الذى يذهب إلى الغجر بعد اخباره بأن والدته موجودة مع بكرى، وبعد عودة طايل الذراع اليمنى يساله غفران عن بكرى ولكنه ينكر معرفة مكانه.

تقترح سلوى عثمان على نجاة "فردوس عبد الحميد" تزويج ابنها على "دياب" إلى رغدة "ملك أحمد زاهر"، ولكن نجاة تستبعد الأمر تماماً لأن ظل يحب أمها عزيزة "منة فضالى" طوال عمره ولن يحب واحدة أخرى، وتفضفض جليلة "مى عمر" مع أخيها العمدة حسيب "ادوارد" بأن غفران كان على حق وأنها اختارت عساف لأنها مازالت تحبه.

يفاجأ بكرى أثناء قيادته سيارة النقل بلجنة على الطريق ويرأسها على الغريب الذى يوقفه ويسأله عن حمولة السيارة، ويقرر تفتيشها ويجد صناديق كبيرة مليئة بالذهب، وفى نفس الوقت ينتظره غفران مع رجاله عند الغجر.

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.
 
"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 19 (نسل الاغراب 19) | احداث وتفاصيل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل نسل الاغراب "عساف الغريب" يعطي "بكري زلط" الذهب

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