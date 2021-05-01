رسالة خاصة من البابا تواضروس الثاني إلى إثيوبيا خلال قداس عيد القيامة المجيد

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى إثيوبيا خلال عظة قداس عيد القيامة المجيد بخصوص أزمة سد النهضة.





وقال "البابا تواضروس"، في كلمته خلال عظة عيد القيامة والتي أذاعتها فضائية " إكسترا نيوز" اليوم السبت: "ننظر إلى دولة إثيوبيا وندعو إثيوبيا حكومة وشعبا بدلا من أي قلق أو صراع أو متاعب إلى المشاركة والتعاون والتنمية لكل نعمل جميعا ونحن أشقاء نهر النيل من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض أفريقيا مئات وآلاف السنين".





وأضاف: "نصلي أن ينجح الله كل الجهود الدبلوماسية والسياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي أن يعطي الله حكمة لكل المسئولين فالماء هو عطية إلهية يعطيها الله وأعطاها منذ آلاف السنين ونهر النيل الذي نعيش على ضفافه ومن قبلنا تسع دول تعيش على هذا النهر منذ فجر التاريخ".



