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رسالة خاصة من البابا تواضروس الثاني إلى إثيوبيا خلال قداس عيد القيامة المجيد

السبت 01/مايو/2021 - 11:35 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
شيماء حسن
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وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى إثيوبيا خلال عظة قداس عيد القيامة المجيد بخصوص أزمة سد النهضة.

وقال "البابا تواضروس"، في كلمته خلال عظة عيد القيامة والتي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "ننظر إلى دولة إثيوبيا وندعو إثيوبيا حكومة وشعبا بدلا من أي قلق أو صراع أو متاعب إلى المشاركة والتعاون والتنمية لكل نعمل جميعا ونحن أشقاء نهر النيل من أجل هذه الشعوب جميعها التي عاشت على أرض أفريقيا مئات وآلاف السنين".

وأضاف: "نصلي أن ينجح الله كل الجهود الدبلوماسية والسياسية حتى لا نلجأ إلى أي جهود أخرى، ونصلي أن يعطي الله حكمة لكل المسئولين فالماء هو عطية إلهية يعطيها الله وأعطاها منذ آلاف السنين ونهر النيل الذي نعيش على ضفافه ومن قبلنا تسع دول تعيش على هذا النهر منذ فجر التاريخ".

وتابع: "بعيدا عن التعنت وأي عناد ندعو إلى السلام والحل التوافقي الذي يضمن التنمية لكل الشعوب فنحن نريد أن نعيش في حالة من الرخاء فالحياة تعلمنا أن المعارك لا تأتي بأي ثمر ونحن نصلي من أجل نهر النيل نفسه وفي كل قداس ندعو له".

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