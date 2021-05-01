الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن من سمات الفصل الثاني من الربيع ارتفاع درجة الحرارة حيث يتم تسجيل درجات حرارة أعلى من التي يتم تسجيلها خلال فصل الصيف، ولكن يتميز فصل الصيف بارتفاع نسبة الرطوبة.



وعن الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، عقب، "مفيش شتوي تاني حتى في فترات الليل"، لافتا إلى أن درجة الحرارة ليلا ستتجاوز 20 درجة.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، غن البلاد ستتعرض لموجة شديدة الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث ستتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة.