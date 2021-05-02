أبرز أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "هجمة مرتدة"





بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "هجمة مرتدة" بالقبض على عمار المقدسي الذي يقدم دوره الفنان أحمد صلاح حسني، وكلف كلا من سيف الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز، ودينا التى تجسدها الفنانة هند صبري بمهمتين جديدتين واستعدادهما للسفر خلال الفترة المقبلة لتنفيذ كل مهمة منفردة.





تنتهي دينا أبو زيد من تدريباتها على فتح الخزينة واستخراج البصمات ومعرفة الأرقام السرية، وتستعد للسفر الخارجي وتنفيذ المهمة داخل منزل “نازلي” التي تقدمها الفنانة إنجي المقدم، لكن فاروق السوهاجي يؤكد لرفعت (هشام سليم) أن المهمة صعبة للغاية على دينا ويطالبه بالتمهل قبل اتخاذ قرار المهمة.



وينهي سيف العربي من ملف الشبكة التي قبضت على عمار المقدسي شرق أوروبا، ويستعد للسفر خلال الفترة المقبلة عن طريق سمسار هجرة غير شرعية.



ويخبر سيف الأسرة بالسفر، فتدخل والدته التي تقدمها الفنانة ماجدة زكي في حالة نفسية سيئة بسبب سفر ابنها مرة أخرى لكنه يحاول أن يقنعها أنه مستقبله.



كما تدخل دينا في حالة من التردد حول مهمتها الجديدة لكن جدها عبد الله الذي يقدمه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يطمئنها ويخبرها أنها على قدر المهمة وعليها التحمل والاستمرار في المهمة، ويقابل سيف دينا في شقتها قبل السفر.



يشار إلى أن مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال الملحمية الجديدة في الدراما المصرية يقدم ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة، من بطولة أحمد عز وهند صبري وعدد من النجوم رأسهم القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.