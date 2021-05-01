البابا تواضروس الثاني للرئيس السيسي: نصلي لله على محبته وتعبه ومسئوليته الكثيرة تجاه المصريين

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عظة قداس عيد القيامة المجيد.



وقال "البابا تواضروس" في كلمته خلال عظة عيد القيامة والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "نصلي لله على محبته وتعبه ومسئوليته الكثيرة الذي يقوم بها حتى أننا نراه في أيام الإجازات يتفقد المشاريع الكثيرة".



وأضاف "نحييه ونصلي من أجله ونصلي من أجل جميع المسئولين في بلادنا الحبيبة ونحي قواتنا المسلحة وشرطتنا حراس الوطن في الداخل والخارج وكل الذين يعملون في كل مكان ونريد أن تكون حياتنا وبلادنا متقدمة".



وتابع "نصلي من أجل كل شهداء مصر ونذكرهم ونصلي من أجل كل المصابين ونصلي من أجل هذا الوباء بأن تمتد يد الله الرحيم التي تستطيع أن ترحم الجميع، كما نصلي من أجل الأسر المتألمة".



واستطرد "نصلي من أجل الأحباء العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والعاملين بهذا القطاع باعتبارهم الخط الأول في مواجهة هذه الجائحة القوة ونعزي أسر من رحلوا منهم".

