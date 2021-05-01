العراق: إحباط هجوم لـ "داعش" استهدف نقطة عسكرية في ديالي

أحبطت قوة من الجيش العراقي هجوما شنه جماعة داعش الارهابية بأسلحة القنص على نقطة عسكرية شرق ديالى .









وقال مصدر أمن في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، إن قوة من الجيش تمكنت من إحباط هجوم شنه داعش بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية مرابطة في بزايز كنعان شرق بعقوبة .









وأضاف أن الوضع تحت السيطرة دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية.









وفي سياق متصل، أحبطت قوة من الحشد الشعبي تعرضا لداعش استهدف نقطة مرابطة بأطراف منطقة أكباشي شمال شرق بعقوبة دون وقوع خسائر بشرية.



