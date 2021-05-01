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الدولار يتكبد خسائر جديدة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الشهر الماضي

السبت 01/مايو/2021 - 11:00 م
اسعار الدولار خلال ابريل
اسعار الدولار خلال ابريل
الفجر الاقتصادي
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تعرضت أسعار الدولار لخسائر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر أبريل؛ لتستمر العملة المحلية في المحافظة على قوتها امام الدولار الامريكي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

 

وخسر الدولار الأمريكي نحو 3 قروش مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع من مستويات  15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع إلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع بنهاية تعاملات هذا الشهر.

 

وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية هذا الشهر تثبيت أسعار الإيداع والاقتراض عند 8.25% و 9.25% على الترتيب، لتظل أعلى  سعر  فائدة  حقيقي حول العالم.


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