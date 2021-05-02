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"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)
الأحد 02/مايو/2021 - 01:03 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مقال السفير المصري بالولايات المتحدة معتز زهران لمجلة فورين بوليسي الأمريكية يحمل رسائل مهمة وحادة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن سفير مصر ممثل عن الدولة المصرية وبالتالي فإنه يحمل رسائل شديدة اللهجة حول السد.
وتابع الإعلامي، أن السفير ذكر أن أمريكا وحدها القادرة على إنقاذ مفاوضات السد ومنع الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا، وإذا حدث ذلك يعني تجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي.
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