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كورونا .. تونس تسجل 1615 إصابة جديدة بالفيروس

السبت 01/مايو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 1615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 310 آلاف و734 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي بالبلاد- أنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 86 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و808 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1595 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 14 ألفا و629 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 518 حالة، إلى جانب 156 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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