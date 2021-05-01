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رمضان صبحي يزين قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

السبت 01/مايو/2021 - 11:48 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة والتي ضمت ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان

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