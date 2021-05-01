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عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

السبت 01/مايو/2021 - 11:49 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، عن قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في إطار الجولة الـ ١٩ من مسابقة الدوري الممتاز. 

وضمت القائمة ٢١ لاعبا وهم:

حراسة المرمى:  محمود جنش، محمد عواد وأحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش ، أحمد فتوح ، حازم إمام  وحمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي  ، طارق حامد  ، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا  وأشرف بن شرقي .

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد ومروان حمدي.

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