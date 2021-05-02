لميس الحديدي: سعداء بعدم ترحيل إجازة شم النسيم.. كل المصريين صاموا هذا العام

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، الأقباط باحتفالية عيد القيامة المجيد، قائلة: "كل عام وأقباط مصر بخير، أمس كان سبت النور واليوم عيد القيامة المجيد والاثنين شم النسيم عيد كل المصريين".





وأضافت "لميس"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إحنا سعداء إن الإجازة فضلت في موعدها ولم ترحل لنهاية الأسبوع، وكمان النهاردة يصادف عيد العمال عندنا كولكشن من الأعياد على بعضه".



