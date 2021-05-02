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لميس الحديدي: سعداء بعدم ترحيل إجازة شم النسيم.. كل المصريين صاموا هذا العام
الأحد 02/مايو/2021 - 04:06 ص
شيماء حسن
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هنأت الإعلامية لميس الحديدي، الأقباط باحتفالية عيد القيامة المجيد، قائلة: "كل عام وأقباط مصر بخير، أمس كان سبت النور واليوم عيد القيامة المجيد والاثنين شم النسيم عيد كل المصريين".
وأضافت "لميس"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إحنا سعداء إن الإجازة فضلت في موعدها ولم ترحل لنهاية الأسبوع، وكمان النهاردة يصادف عيد العمال عندنا كولكشن من الأعياد على بعضه".
وتابعت: "الأيام دي كلها أعياد للمصريين وهذه من السنوات النادرة أن يصادف مجيء عيد القيامة وشم النسيم في شهر رمضان المبارك، فكلنا كمصريين كنا صايمين وبنحتفل سويًا سواء مسلمين أو أقباط".
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