شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة التاسعة عشر





بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل"القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة ويرصد "الفجر الفني" أبرزها..





اشتعال الصراع

اشتعل الصراع بين طارق كساب، وطليقته، بعدما تمكن طارق من كسب قضية الحضانة واستعادة ابنهما.





تهديد طارق

ظهرت طليقة المذيع طارق كساب فى إحدى البرامج المنافسة له حيث قامت بمهاجمته، مما جعله يذهب إليها ويهددها بفبركة صور لها فى حال عدم تراجعها.





زواج حسن بريم

أتم عم حسن زواجه من ريم، وأقاموا حفل زفافهما على سطح البيت القديم في حي السيدة زينب الذي يسكن فيه.





خطوبة منال

استغل حسن الحفل لإعلان قراءة فاتحة ابنته منال على أحمد ابن ريم، وتمت خطوبتهما





القبض على رمزي

انتهت أحداث الحلقة التاسعة عشرة بالقبض على الشيخ رمزى من إحدي الدول الأجنبية.







