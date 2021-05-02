عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الحالة الصحية للفنانين دلال عبدالعزيز، وسمير غانم، مشيرا إلى أن "غانم" تم نقله للمستشفى بسبب ألم في الكلى، وليس بسبب الإصابة بكورونا، وحالته حاليا مستقرة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تعاني من كورونا، معلقا: "بيقولوا هتبقى كويسة"، لافتا إلى أن دور الإصابة بفيروس كورونا يكون ما بين الصعود والهبوط.



