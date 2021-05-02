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أحمد موسى: أردوغان قدم للإخوان اللي مقدموش الإرهابي حسن البنا (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي عنصر إخواني من الممكن أن يبيع «أبوه» ويبحث دائما عن مصلحته، وليس له علاقة بأحد ويعمل على تدمير أي شخص.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنظيم الدولي للإخوان عندما وجد محادثات بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة قرر بيع تركيا، وبعد أن كانوا على تحالف مع رئيسها رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، قرروا التحالف مع حزب السعادة.

وكشف موسى، أن قيادات الإخوان بدأت تتحالف مع حزب السعادة بوصفه ضد أردوغان، موضحا أن حزب السعادة هو حزب إسلامي وحزب قريب من تنظيم الإخوان.

وأوضح، أن حزب السعادة غير معروف وليس له تأثيرات في تركيا وهو حزب ضعيف.

وتابع الإعلامي، أن أردوغان قدم لجماعة الإخوان الإرهابية منذ 2013 ما لم يقدمه الإرهابي حسن البنا، وفي الوقت الحالي بدأت قيادات الإخوان في التحالف مع حزب السعادة.

واستطرد، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا انقسموا بعد كشف المستور عن لقاء أعضاء التنظيم مع قيادات حزب السعادة، موضحا أن وجهة نظره منذ عام 1992 حتى 2021 كانت صحيحة أن الإخوان الإرهابيين ليس لهم أمان وهم خونة وعملاء.

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حسن البنا بوابة الفجر الفجر اردوغان

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