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صابرين توجه رسالة مؤثرة لسمير غانم ودلال عبد العزيز.. فماذا قالت؟

الأحد 02/مايو/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة صابرين رسالة مؤثرة لكل من النجمين دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكتبت صابربن عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام : "خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل للفنان الكبير سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إن شاء الله يقوموا بألف سلامة يا أعز وأغلى الناس علي قلوبنا جميعا".

وكان قد نقل الفنان سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد غابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والديها الفنانين الكبيرين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

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