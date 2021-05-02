شاهد.. مسلسل نسل "الأغراب" | ملخص الحلقة التاسعة عشر





انتهت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش" حول اجتماع سلوى عثمان مع ابنتها "جليلة"مي عمر وتتحدث معها عن عدم حبها لـ"عساف"أحمد السقا، على عكس "غفران"أمير كرارة الذي تحترمه وأنها على يقين أنه لن يؤذى أبنائها، وتوجه إليها عدة نصائح بشأن حياتها.





وإليك أبرز أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل" نسل الأغراب"





بكري" ينفذ وعده مع "عساف"

دارت الأحداث حول حصول "بكري" على ذهب الأغراب وعقد الأرض التى يعيش فيها الغجر مقابل تسليم "شامية "لـ"عساف".





"نجاة" ترفض زواج ابنها من "رغدة"

تقترح والدة "جليلة" على "نجاة"أن تزوج ابنها "علي" لـ"رغدة"لكنها ترفض لأن ابنها ظل يحب والدته طوال عمره.





"جليلة" تؤكد على حبها لـ"عساف"

تتحدث "جليلة" مع أخيها العمدة "حسيب" وتخبره أن "غفران" كان على حق وأنها اختارت "عساف" لأنها مازالت تحبه.





"عساف "يُطلق سراح "شامية"

يوصّل "عساف" و"نميري" "شامية" والدة" غفران" إلى سرايا نجلها، ويعتذر لها على ما فعله معها.





"شامية" تتفقد السرايا

تدخل "شامية" السرايا وتتفقد المكان، وتخبرها "بارة" بأن البيت كان مليئا بالفرحة والحب قبل خروج "عساف" من الحبس.



