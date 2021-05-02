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الجنيه المصري يحقق اسوأ أداء أمام "اليورو" خلال تعاملات ابريل

الأحد 02/مايو/2021 - 12:13 ص
اليورو مقابل الجنيه المصري
اليورو مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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 سجل سعر صرف  الجنيه أسوأ أداء أمام  العملات الأجنبية  مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو خلال تعاملات شهر أبريل الماضي.

 

وكان أداء الجنيه الأسوأ أمام اليورو مقارنة بأداءه ـأمام العملات الأخرى خلال نفس الفترة، بعدما سجل خسائر بقيمة 46 قرشا على مدار تعاملات الشهر الماضي، حيث صعد من مستويات 18.40 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع ؛ ليصل بنهاية تعاملات  ابريل إلى 18.86 جنيه للشراء  و18.98 جنيه للبيع.

 

وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية هذا الشهر تثبيت أسعار الإيداع والاقتراض عند 8.25% و 9.25% على الترتيب، لتظل أعلى  سعر  فائدة  حقيقي حول العالم.

 

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