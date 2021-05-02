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أستاذ نساء وتوليد تفجر مفاجأة عن الإجهاض وعلاقته بكورونا

الأحد 02/مايو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني، إنه ليس هناك دراسات كافية عن تأثير فيروس كورونا على الحمل والجنين، معلقة: "منعرفش تأثير الفيروس على الجنين لحد الآن".

وأشارت "إدريس"، خلال اتصال عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك إحصائية تشير إلى أن عدد المواليد في مصر خلال 2020 وصل إلى مليون و300 ألف مولود، متوقعة انخفاض معدل المواليد خلال 2021.

وكشفت، أنهم رصدوا ارتفاع نسبة اجهاض السيدات الحوامل دون سبب واضح، معلقة: "نسبة الإجهاض عالية جدا وهو أمر غير مفسر وفي كل الطبقات.. أكيد له علاقة بالوباء".

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