شاهد.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب موائد نوائب البرلمان

انفعلت الإعلامية لميس الحديدي، بسبب تزايد أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت باستعراض عدد من مقاطع الفيديو والصور التي ترصد التجمعات والتكدسات الشديدة.





وقالت "لميس"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز" اليوم السبت: "فيه نواب يقوموا بعمل موائد إفطار لدوائرهم وصورهم مالية السوشيال ميديا، محتاجين وقفة مع المقاهي والأسواق الشعبية والخيم الرمضانية والتجمعات والاحتفالات".





وأضافت "ايه اللي هيحصل لو قفلنا المقاهي والكافيهات والمولات لمدة 10 أيام، الدولة تقوم بفرض قرارات ولكن أين التطبيق مش هنمشي ورا كل قهوة وكافيه لمتابعة التزامها بنسبة الإشغالات".





وتابعت: "عندنا موجة شرسة لازالت في بدايتها ونحن لا نطالب بالإغلاق الجزئي أو الكلي لان اقتصاد مصر قائم في معظمه على الاقتصاد غير الرسمي ومن ثم تطبيق أية إجراءات تتعلق بالغلق".





واستطردت لميس الحديدي: "لابد من تطبيق القواعد بصرامة ويجب على المواطن وهو صاحب مسؤولية مشتركة مع الدولة إلى الالتزام، فقط نطلب تطبيق القواعد، نحتاج وقفة حقيقية حيث يبدو أن تطبيق نسب الإشغال في المقاهي والمنشآت السياحية بنسب 50% مش نافع رغم جهود الداخلية العظيمة لأننا مش هنوقف عسكري على كل مقهى أو منشأة".





واستكملت: "ده مشهد من شوارع سوهاج إلى كانت بتصرخ وبتطالب بتطبيق الإغلاق عشان كورونا والناس ماشية في الشوارع عادي، مش هنلوم الناس بس لكنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس واضح أن فكرة مراقبة المقاهي فشلت لأنه مش هينفع أراقب كل قهوة في مصر".





وأوضحت: "هيحصل إيه لو قفلنا القهاوي آخر عشرة أيام من رمضان والعيد، إيه إلي هيحصل؟! عشان الناس ترجع تحس بالأزمة فيخافوا ويقلقوا ويخافوا كمان على أكل عيشهم لأن الناس خلاص بقت شايفه أن الأمور بقت سداح مداح".



