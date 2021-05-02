Advertisements

شاهد.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب موائد نوائب البرلمان

الأحد 02/مايو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
انفعلت الإعلامية لميس الحديدي، بسبب تزايد أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت باستعراض عدد من مقاطع الفيديو والصور التي ترصد التجمعات والتكدسات الشديدة.

وقالت "لميس"، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "فيه نواب يقوموا بعمل موائد إفطار لدوائرهم وصورهم مالية السوشيال ميديا، محتاجين وقفة مع المقاهي والأسواق الشعبية والخيم الرمضانية والتجمعات والاحتفالات".

وأضافت "ايه اللي هيحصل لو قفلنا المقاهي والكافيهات والمولات لمدة 10 أيام، الدولة تقوم بفرض قرارات ولكن أين التطبيق مش هنمشي ورا كل قهوة وكافيه لمتابعة التزامها بنسبة الإشغالات".

وتابعت: "عندنا موجة شرسة لازالت في بدايتها ونحن لا نطالب بالإغلاق الجزئي أو الكلي لان اقتصاد مصر قائم في معظمه على الاقتصاد غير الرسمي ومن ثم تطبيق أية إجراءات تتعلق بالغلق".

واستطردت لميس الحديدي: "لابد من تطبيق القواعد بصرامة ويجب على المواطن وهو صاحب مسؤولية مشتركة مع الدولة إلى الالتزام، فقط نطلب تطبيق القواعد، نحتاج وقفة حقيقية حيث يبدو أن تطبيق نسب الإشغال في المقاهي والمنشآت السياحية بنسب 50% مش نافع رغم جهود الداخلية العظيمة لأننا مش هنوقف عسكري على كل مقهى أو منشأة".

واستكملت: "ده مشهد من شوارع سوهاج إلى كانت بتصرخ وبتطالب بتطبيق الإغلاق عشان كورونا والناس ماشية في الشوارع عادي، مش هنلوم الناس بس لكنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والناس واضح أن فكرة مراقبة المقاهي فشلت لأنه مش هينفع أراقب كل قهوة في مصر".

وأوضحت: "هيحصل إيه لو قفلنا القهاوي آخر عشرة أيام من رمضان والعيد، إيه إلي هيحصل؟! عشان الناس ترجع تحس بالأزمة فيخافوا ويقلقوا ويخافوا كمان على أكل عيشهم لأن الناس خلاص بقت شايفه أن الأمور بقت سداح مداح".

وحذرت من المتحور الهندي، مطالبة بمنع دخول المسافرين من الهند وباكستان بسبب صعوبة الأوضاع فيهما وانتشار الفيروس المتحور بهما.

أخبار تهمك

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين

خليفة كومان المنتظر.. طلب مفاجئ من برشلونة إلى تشافي

منذ ساعة و نصف

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن سترلينج لضم «الساحر والجزار»

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ ساعة

كلوب: سنتعامل بجدية مع بطولة الدوري الأوروبي

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ ساعة

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ 34 دقيقة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

10:33 م

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

11:31 م

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي