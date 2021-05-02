سموحة والاتحاد السكندرى يتعادلان بهدفين لكل فريق

تعادل فريقا الاتحاد السكندرى وسموحه بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.





تقدم الاتحاد السكندرى بهدفين عن طريق رزاق سيسيه وأوكوى فى الدقيقتين 4 ، 48 قبل أن يتعادل سموحه عن طريق محمود البدرى وأحمد عبد القادر فى الدقيقتين 56 ، 61 .





وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 29 نقطة وسموحه إلى 28 نقطة .





جاءت المباراة حماسية متوسطة المستوى فى شوطها الأول ونجح رزاق سيسيه لاعب الاتحاد فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الرابعة عندما تلقى عرضية من خالد الغندور سجلها الإيفوارى برأسه فى مرمى الهانى سليمان .









وعقب الهدف تبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات دون خطورة تذكر سوى فرصة لمصطفى فتحى لاعب سموحه والجاميكى روماريو لاعب الاتحاد السكندرى وكلتاهما مرتا بجوار المرمى لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.





وفى الدقائق الأولى من الشوط الثانى وتحديداً فى الدقيقة 49 نجح الأوغندى إيمانويل أوكوى عندما تلقى عرضية سجلها برأسه فى مرمى سموحه ليتقدم الاتحاد بهدفين دون رد .









وعقب الهدف الثانى اعتقد البعض أن الاتحاد السكندرى أجهز على المباراة إلا أن فريق سموحه لم ييأس وبادل الاتحاد الهجمات وتمكن من تعديل النتيجة فى الدقيقة 56 عندما تلقى محمود البدرى تمريرة عرضية سددها قويه فى مرمى الاتحاد السكندرى .









وفى الدقيقة 61 سجل فريق سموحه هدف التعادل من تسديدة قوية لأحمد عبد القادر لاعب سموحه ارتطمت فى القائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندرى ثم اصطدمت بجسد أحمد نبيل مانجا لاعب الاتحاد السكندرى وتغير اتجاهها داخل المرمى لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لكل فريق .







