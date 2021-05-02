عاجل من وزارة التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الثلاثاء المقبل ستبدأ المراكز التكنولوجية في تلقي طلبات تراخيص البناء كتطبيق تجريبي في 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية لمدة شهرين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "المحور"، أن الأحياء هي: حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة ومركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية، وحي المنتزه أول بالإسكندرية ومركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومدينة مطروح بمحافظة مطروح ومركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وحي ثان طنطا بمحافظة الدقهلية، ومركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، ومركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، ومركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ومركز ومدينة العريش بشمال سيناء ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وحي ثالث الإسماعيلية وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.





وأشار، إلى أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها؛ وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات الدولة المصرية ثم عرضت على مجلس الوزراء والبرلمان، مشيرا إلى أن الهدف من الاشتراطات عودة النسق الحضاري للدولة المصرية.



