Advertisements
سلبية المسحة الطبية لغزل المحلة إستعداد للأهلي
الأحد 02/مايو/2021 - 12:28 ص
أنور أبو الهيثم
Advertisements
أسفرت المسحة الطبية " رابيد تيست " التي أجراها نادي غزل المحلة مساء السبت، عن سلبية عينات الفريق المحلاوي إستعدادا للقاء الأهلي .
يذكر أن لقاء الفريقين سوف يقام في التاسعة والنصف من مساء الغد الإثنين، على ملعب زعيم الفلاحين بالمحلة.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب المسابقة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة .
Advertisements