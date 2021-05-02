سلبية المسحة الطبية لغزل المحلة إستعداد للأهلي









أسفرت المسحة الطبية " رابيد تيست " التي أجراها نادي غزل المحلة مساء السبت، عن سلبية عينات الفريق المحلاوي إستعدادا للقاء الأهلي .





يذكر أن لقاء الفريقين سوف يقام في التاسعة والنصف من مساء الغد الإثنين، على ملعب زعيم الفلاحين بالمحلة.



