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نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق

الأحد 02/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعاقد الإعلامي الشاب أسامة حنيدق، على تقديم جزء جديد من برنامجه "ساعة لحلمك"، على إحدى القنوات الفضائية بعد عيد الفطر مباشرة.

البرنامج يرصد قصص نجاح نجوم الفن والرياضة ومشاهير الإعلام بشكل بسيط، فى إطار مبادرة مجتمعية لدفع الشباب على النجاح، وتطوير أحلامهم فى الوصول إلى مستقبلهم بشكل أفضل.

يقول "حنيدق" إن قصص نجاح المشاهير من نجوم الفن والرياضة مثل أحمد حلمى ومحمد رمضان وعادل إمام قد تكون ملهمة لعدد كبير من الشباب، والوصول إلى أحلامهم من النقطة صفر.

أسامة حنيدق، يعد واحدا من شباب الإعلاميين، تأثر بمدرسة الإعلامي الكبير مفيد فوزي وحقق نجاحات كبيرة خلال مشواره الدراسي بالعمل مع كبار نجوم الفن والمشاهير، بالإضافة إلى مشاركاته فى المنتديات الإعلامية الداعمة للشباب خلال السنوات الماضية.

"ساعة لحلمك" من المقرر عرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية، وهو من إعداد باسم خيري، ولميس زايد، ومن إخراج أحمد فاروق.

نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق
نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق
نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق
نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق
نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق
نجوم الفن والرياضة فى برنامج للمذيع أسامة حنيدق

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