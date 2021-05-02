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سيراميكا كليوباترا يتعادل وديا مع بايونيرز

الأحد 02/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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فاز نادي سيراميكا كليوباترا، على فريق بايونيرز  بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

سيطر سيراميكا كليوباترا على معظم فترات المباراة، ونجح شريف دابو في تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة مباشرة.

ومع منتصف الشوط الثاني تحصل فريق بايونيرز على ركلة جزاء ارتطمت بالعارضة، وواصل فريق سيراميكا كليوباترا الضغط والسيطرة على مجريات المباراة، وأضاع اللاعيبن أكثر من فرصة خلال اللقاء. 

وخرج وينفول كوابينا قبل نهاية المباراة، بعد أن تعرض لكدمة قوية في الركبة، وفضل الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد  استبدال اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة. 

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب  يوم الاربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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