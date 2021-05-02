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رايولا يعلق على مستقبل هالاند وبوجبا

الأحد 02/مايو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهر عن مستقبله النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني كما تحدث عن فشل إنتقال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال رايولا في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية:" بروسيا دورتموند تحدث معنا بشكل صارم وأخبرنا أنه لن يبيع إيرلينج هالاند، الآن علينا الانتظار حتى 1 سبتمبر لنرى إذا ما زالوا مصرين على موقفهم ".

وأضاف:" إذا وصلنا عرض جيد من أجل هالاند فسنضعه على طاولة بروسيا دورتموند ، أنا منفتح على رحيل هالاند في الصيف المقبل أما هم في دورتموند فلا ".

وعن وجود شرط جزائي في عقد هالاند يُفعل في 2022, قال رايولا:" في شركتي لإدارة الأعمال توجد قواعد تشبه تلك الموجودة في مكاتب المحاماة، إذا وثق بي لاعباً فهو يثق بي في كل شيء يحدث في حياته، إذا أراد هالاند التحدث عن ذلك الأمر فهو حر، أما أنا فلا أستطيع ولا أود ذلك ".

وتابع:" هالاند يهتم بأمرين، تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب، لديه هوس إيجابي، هو يشبه كريستيانو رونالدو أو زلاتان إبراهيموفيتش، وسيختار بالتأكيد الذهاب إلى مكان يسمح له بتحقيق الامرين معاً".
وعن عدم انضمام بول بوجبا إلى ريال مدريد, علق رايولا قائلا:" هذا السؤال يجب أن يطرح على ريال مدريد، في وقت من الأوقات شعر بوجبا بالكثير من الحب والثقة من مانشستر يونايتد ثم من العديد من الأندية الأخرى".

وعن إمكانية انضمام بوجبا إلى ريال مدريد, قال رايولا:" لا أعلم ذلك، لا يوجد شيء مستحيل، يجب أن نتحلى بالمرونة للتفكير في جميع الاحتمالات، ماذا لو أراد ريال مدريد إجراء صفقة تبادلية هازارد مقابل بوجبا؟ إنه مجرد مثال، وإذا كانت الأطراف الأربعة تريد ذلك، لم لا؟".

واختتم رايولا تصريحاته قائلا:" من الصعب جدًا على مانشستر يونايتد وريال مدريد التفاهم مع بعضهما من أجل صفقة كبيرة لأن الأندية القوية لا تريد بيع لاعبين أقوياء إلى الأندية القوية الأخرى. ولن أخدعكم، اللعب في ريال مدريد لطالما كان أمرًا جذاباً بالنسبة لبوجبا خاصة في وجود زيدان الذي كان مثله الأعلى وهو صغير".

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