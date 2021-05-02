شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة التاسعة عشر





شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





تصفية همام عطية

تعاون ضباط الأمن الوطني مع ضباط مكافحة الإرهاب لتصفية الإرهابي همام عطية حيث تم قتله في منزله أثناء محاولة هروبه.





وفاة والد يوسف الرفاعي.

انقلب مسلسل الاختيار لحالة من الحزن بسبب وفاة والد يوسف الرفاعي والذي يؤدي دوره الفنان الراحل هادي الجيار.





محاولة اغتيال النائب العام هشام بركات

شهدت الحلقة انفجار بمصر الجديدة في محاولة من الضباط الخائنين المنضمين إلى جماعة الإخوان لاغتيال النائب العام هشام بركات.





حفل زفاف عاليا ويوسف الرفاعي

احتفل يوسف الرفاعي وعاليا بحفل زفافهم وذلك بحضور أصدقائه و زكريا يونس و زوجته.





إصابة زوجة زكريا يونس بالكانسر

أصيبت نادية زوجة زكريا يونس بالكانسر وأخبرت "يونس" بذلك في نهاية الحلقة



