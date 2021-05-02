بالصور.. ضبط 50 شيشة خلال حملة ليلية بمدينة كفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، حملة ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار فرض غرامة 50 جنيها على المخالفين لقرارات الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة، حفاظا على الصحة العامة، وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية للحد من انتشار الفيروس.





وقاد الحملة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، واللواء هشام رفعت رئيس مدينه كفر شكر، وعدد من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر.





وأسفرت الحملة عن ضبط 50 شيشة، وتحرير محاضر مخالفات إجراءات احترازية.



