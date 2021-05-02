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بالصور.. ضبط 50 شيشة خلال حملة ليلية بمدينة كفر شكر

الأحد 02/مايو/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، حملة ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار فرض غرامة 50 جنيها على المخالفين لقرارات الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة، حفاظا على الصحة العامة، وتنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية للحد من انتشار الفيروس.

وقاد الحملة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، واللواء هشام رفعت رئيس مدينه كفر شكر، وعدد من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 شيشة، وتحرير محاضر مخالفات إجراءات احترازية.

ومن جانبه قال اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين.  
بالصور.. ضبط 50 شيشة خلال حملة ليلية بمدينة كفر شكر
بالصور.. ضبط 50 شيشة خلال حملة ليلية بمدينة كفر شكر
بالصور.. ضبط 50 شيشة خلال حملة ليلية بمدينة كفر شكر
بالصور.. ضبط 50 شيشة خلال حملة ليلية بمدينة كفر شكر

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