هاشتاج مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد عرض الحلقة 19 من "ملوك الجدعنة"









تصدر هاشتاج مصطفى شعبان، تريند تويتر في الدول العربية بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر بسبب الاحداث المشوقة التي تضمنتها أحداث الحلقة، والتي نالت إعجاب الجميع، ويشارك شعبان العمل النجم عمرو سعد .





ومنذ عرض أولى حلقات مسلسل ملوك الجدعنة وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر.



