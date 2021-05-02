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جينا سليم: ردود الفعل عن دوري بمسلسل "موسى" أسعدتني كثيرا
الأحد 02/مايو/2021 - 02:43 ص
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قالت الفنانة جينا سليم إن شركه سينرجي والمخرج محمد سلامةرشحها لتقديم شخصية «شويكار» بمسلسل «موسى»، لافتًه إلى أن دورها هذا العام مميز بسبب عملها مع الفنان محمد رمضان.
وأضافت أن «رمضان» من أكثر النجوم مشاهدة ومتابعة قائله إن تجسيد دور "شويكار" في المسلسل أكسبها جزءًا كبيرًا من إعجاب الجمهور.
وأشارت إلى أن ردود الفعل حول الشخصية أكثر ما أسعدها بالمسلسل،متابعه: «كنت واثقه بأن الدور سيرى، وكنت أجتهد لوصوله إلى الجمهور، وردود الأفعال فاقت توقعاتي».
يذكر أن مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، جينا سليم ،فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.
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