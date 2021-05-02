جينا سليم: ردود الفعل عن دوري بمسلسل "موسى" أسعدتني كثيرا





قالت الفنانة جينا سليم إن شركه سينرجي والمخرج محمد سلامةرشحها لتقديم شخصية «شويكار» بمسلسل «موسى»، لافتًه إلى أن دورها هذا العام مميز بسبب عملها مع الفنان محمد رمضان.





وأضافت أن «رمضان» من أكثر النجوم مشاهدة ومتابعة قائله إن تجسيد دور "شويكار" في المسلسل أكسبها جزءًا كبيرًا من إعجاب الجمهور.





وأشارت إلى أن ردود الفعل حول الشخصية أكثر ما أسعدها بالمسلسل،متابعه: «كنت واثقه بأن الدور سيرى، وكنت أجتهد لوصوله إلى الجمهور، وردود الأفعال فاقت توقعاتي».



