Advertisements

جينا سليم: ردود الفعل عن دوري بمسلسل "موسى" أسعدتني كثيرا

الأحد 02/مايو/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قالت الفنانة جينا سليم إن شركه سينرجي والمخرج محمد سلامةرشحها لتقديم شخصية «شويكار» بمسلسل «موسى»، لافتًه إلى أن دورها هذا العام مميز بسبب عملها مع الفنان محمد رمضان.

وأضافت أن «رمضان» من أكثر النجوم مشاهدة ومتابعة قائله إن تجسيد دور "شويكار" في المسلسل أكسبها جزءًا كبيرًا من إعجاب الجمهور.

وأشارت إلى أن ردود الفعل حول الشخصية أكثر ما أسعدها بالمسلسل،متابعه: «كنت واثقه بأن الدور سيرى، وكنت أجتهد لوصوله إلى الجمهور، وردود الأفعال فاقت توقعاتي».

يذكر أن مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، جينا سليم ،فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.
جينا سليم: ردود الفعل عن دوري بمسلسل "موسى" أسعدتني كثيرا
جينا سليم: ردود الفعل عن دوري بمسلسل "موسى" أسعدتني كثيرا

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أستاذ علم أوبئة يصدم متعافي كورونا: "الموضوع مش سهل" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

فرج عامر: الأهلي سبب تعادل سموحة مع الاتحاد

منذ أقل من ساعتين

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

نجم باريس سان جيرمان هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مفاجئة من محمد صلاح.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 ص

نقابة الممثلين تكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن المرض الذي يعاني منه النجم سمير غانم

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

12:00 ص

عاجل.. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

11:49 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

"تحذير شديد اللهجة".. أحمد موسى يتحدث عن سد النهضة (فيديو)

01:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي