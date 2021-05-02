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متى يحتاج الجسم لجرعة ثالثة من لقاح سينوفارم؟.. عضو اللجنة العلمية يُجيب

الأحد 02/مايو/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر محمد النادي، أستاذ أمراض الصدر وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال "النادي"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "الكورونا عملة زي الوحش المتضخم وأصبحت بتاخذ العائلة كلها وكل ده سببه تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم رؤية مستقبلية أو إحساس بالمسئولية".

وأضاف: "لو عرفنا صفات المتحورات في بريطانيا وجنوب أفريقيا وشوفنا الصورة عندنا كانت نفس الصفات موجودة عندنا في مصر بصورة أو بأخرى، وهذه المتحورات سريعة الانتشار وشديدة العدوى، ويوجد حرب شعواء بين الدول لا يقصد بها سوى التسويق لفاكسين بعينه وهذه هي الحملة الشرسة التي يتعرض لها لقاح أسترازينيكا لأنه أرخصهم".

وتابع: "ظهور أعراض جانبية بسبب اللقاح هذا يعني أن الجسم استجاب للقاح وبدأ يتفاعل في إنتاج الأجسام المضادة، وفي حالة لقاح سينوفارم وعدم ظهور أي أعراض جانبية قد يحتاج معها إلى تحليل للأجسام المضادة للتأكد من وصول الجسم إلى الأجسام المضادة وهل الجسم بحاجة إلى جرعة ثالثة أو لا، والدولة مسئولة عن توفيرها بعد الجرعة الثانية بأسبوع والى عشر أيام حتى يتم بناء الأجسام المضادة بصورة فعالة".

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