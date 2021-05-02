تليفونات بني سويف يخسر أمام الترسانة برباعية وديا







خسر الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف مباراته الودية أمام نظيره الترسانة بنتيجة 1/4 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان مساء السبت بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .



وسجل أهداف الترسانة كلا من وليد فوزى ويوسف بيبو ووأحمد وجيه ' هدفين ' فيما أحرز بلال احمد هدف التليفونات الوحيد .



فيما خاض التليفونات المباراة كثالث مبارياته الودية وذلك عقب إقامة مباراتين وديتين بالفترة الماضية أمام منتخب السويس وانتهت بفوز التليفونات بنتيجة 2/4 وأمام الاسماعيلى وانتهت بفوز التليفونات بثلاثية نظيفة .



ومن المقرر أن يخوض التليفونات ثلاث مباريات دفى الفترة القادمة أمام كوكاكولا الثلاثاء القادم ثم السكة الحديد الخميس القادم ثم يواجه الفيوم الثلاثاء بعد القادم .