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تليفونات بني سويف يخسر أمام الترسانة برباعية وديا

الأحد 02/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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خسر الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف مباراته الودية أمام نظيره الترسانة بنتيجة 1/4 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان مساء السبت بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .

وسجل أهداف الترسانة كلا من وليد فوزى ويوسف بيبو ووأحمد وجيه ' هدفين ' فيما أحرز بلال احمد هدف التليفونات الوحيد .

فيما خاض التليفونات المباراة كثالث مبارياته الودية وذلك عقب إقامة مباراتين وديتين بالفترة الماضية أمام منتخب السويس وانتهت بفوز التليفونات بنتيجة 2/4 وأمام الاسماعيلى وانتهت بفوز التليفونات بثلاثية نظيفة .

ومن المقرر أن يخوض التليفونات ثلاث مباريات دفى الفترة القادمة أمام كوكاكولا الثلاثاء القادم ثم السكة الحديد الخميس القادم ثم يواجه الفيوم الثلاثاء بعد القادم .

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