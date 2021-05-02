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أسعار "الدولار" مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 بالبنوك

الأحد 02/مايو/2021 - 12:44 ص
الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه
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استقرت اسعار الدولار في بداية  تعاملات اليوم الأحد 2-5-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري ، مع استمرار البنوك في الأغلاق حيت يوم غدا الاثنين بسبب أجازة رسمية بالبلاد.

 

سعر الدولار اليوم   الأحد 2-5-2021:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 الدولار يخسر 3 قروش امام الجنيه خلال ابريل:

تعرضت أسعار الدولار لخسائر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر أبريل؛ لتستمر العملة المحلية في المحافظة على قوتها امام الدولار الامريكي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

 

وخسر الدولار الأمريكي نحو 3 قروش مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع من مستويات  15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع إلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع بنهاية تعاملات هذا الشهر.

 

وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال إجتماع لجنة السياسات النقدية هذا الشهر تثبيت أسعار الإيداع والاقتراض عند 8.25% و 9.25% على الترتيب، لتظل أعلى  سعر  فائدة  حقيقي حول العالم.


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