ياسمين عبد العزيز تستطلع رأي الجمهور في "اللي مالوش كبير"





شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمشهد من مسلسلها «اللي مالوش كبير» الذى يعرض حاليا ضمن الماراثون الرمضاني الحالي.ونشرت ياسمين عبد العزيز، الصور عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت: "إيه رأيكم في حلقة النهاردة؟"، فيما انهالت عليها ردود التعليقات التي عبرت عن إعجابها بالمسلسل.يذكر أن مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.