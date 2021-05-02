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شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة التاسعة عشر

الأحد 02/مايو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل"موسي"، بمفاجآت وأحداث كثيرة ويرصد "الفجر الفني" أبرزها..

خلاف بين حلاوتهم و وهبة
حدث خلاف بين المعلمة حلاوتهم ، المعلم وهبة، بسبب اختفاء موسى، بعد سفره إلى غزة .

حلاوتهم تبحث عن موسى
استمرت حلاوتهم في البحث عن موسى، حتى أخبرها المعلم سعد غريبة أنه يعرف مكانه. 

شرط سعد غريبة لحلاوتهم
اشترط سعد على المعلمة حلاوتهم، أن يقول لها مكان موسى بشرط أن تقص شنب المعلم وهبة، وافقت  حلاوتهم.

هروب شفيقة
هربت شفيقة من منزل إيهاب باشا إلى فانيا، عندما ذهب زوجها ليلعب قمار مع اصدقائه، خسر كل ما يملك، فلعب على زوجته.

عثور حلاوتهم على موسى
عثرت المعلمة حلاوتهم على موسى فى المصحة، بعد تم ضرب نار عليه في القطار.


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