أستاذ علم أوبئة يصدم متعافي كورونا: "الموضوع مش سهل" (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك أعراض للإصابة بفيروس كورونا ظهرت بشكل أكبر خلال الموجة الثالثة بسبب أن حجم الانتشار للعدوى أكبر.





وأشار "عنان"، خلال اتصال عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأعراض التي كانت نادرة الحدوث خلال الموجتين السابقتين ظهرت بصورة أكبر خلال الموجة الثالثة.



