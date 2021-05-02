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أستاذ علم أوبئة يصدم متعافي كورونا: "الموضوع مش سهل" (فيديو)

الأحد 02/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك أعراض للإصابة بفيروس كورونا ظهرت بشكل أكبر خلال الموجة الثالثة بسبب أن حجم الانتشار للعدوى أكبر.

وأشار "عنان"، خلال اتصال عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأعراض التي كانت نادرة الحدوث خلال الموجتين السابقتين ظهرت بصورة أكبر خلال الموجة الثالثة.

وأوضح، أن من هذه الأعراض إحمرار العينين، والطفح الجلدي، فضلا عن أعراض عصبية مثل الصداع، والأرق، وتستمر هذه الأعراض لمدة شهرين بعد التعافي تقريبا، معلقا: "الموضوع مش سهل.. بلاش نستهون".

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