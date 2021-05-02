عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

حذر الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الوضع الوبائي في مصر، قائلًا "الوضع مش كويس وإحنا بنزداد سوءًا يوم عن يوم والكورونا الآن باتت إصابات عائلية على غرار البيتزا الفاميلي سايز".





وقال "النادي"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، في تعليقه على السلالات المتحورة بداية من بريطانيا ووصولًا للمتحور الهندي: "لو عرفنا صفات المتحورات وتم مطابقتها على الإصابات الموجودة حاليًا وقتها هنعرف وصلتنا ولالا".





وأضاف: "يعني لما جيبنا في بداية شهر ديسمبر الماضي وبحثنا عن سلالة بريطانيا وجنوب إفريقيا المتحورة ولقينا أنها سلالة متحورة وسريعة الانتشار وتعيش فترة أطول وطابقنا ذلك على المواصفات في مصر وجدناها موجودة بالفعل وبالتالي السلالة بتاعة بريطانيا كانت موجودة عندنا بصورة أو بأخرى".



