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بينها "الزغطة".. عضو بلجنة مكافحة كورونا يصدم المصريين بأعراض جديدة

الأحد 02/مايو/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وقال "النادي"، في حواره عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "للأسف الشديد الأعراض في الموجة الثالثة أعلى بكثير من الموجة الثانية لفيروس كورونا ولما نفتكر وباء الأنفلونزا الإسبانية الذي ضرب العالم قبل 100 عام كانت موجته الثانية هي الأشد ضراوة وبالمقارنة سنجد أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا هي أشد وأعتى ضراوة من الموجه التي سبقتها".

واستطرد: "تغيرت الأعراض كثيرًا وأحيانا باتت تتلخص في عرض واحد ففي بعض الأحيان بنلاقي مريض جاي يعاني من صداع هيفرتك دماغه ونعمله تحاليل نلاقيه مصاب أو بعض المصابين، جايين بيعانوا من ألم مبرح في الظهر وبنلاقيه بيعاني من كورونا بالإضافة لأعراض أخرى جديدة مثل الزغطة المستمرة ليلًا ونهارًا وأحيانًا مصابين يعانون من طفح جلدي وإحمرار العين وحكة الأنف كلها أعراض لم نكن نراها من قبل".

واستكمل النادي: "الناس العيانة التي يتطلب حجزها في المستشفيات والرعاية أصبحت أكبر حتى المعزولين في المنزل باتوا يعانون من شدة الأعراض وبقينا بنشوف ناس تتلقى العلاج منزليًا ولا تتحسن".

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