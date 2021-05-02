حسام حسن: الأخطاء الفردية وراء التعادل مع سموحة

قال حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام سموحه وكان الافضل فى معظم فتراتها .





وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بستاد الإسكندرية عقب المباراة أن فريقه سيطر على معظم فترات المباراة وتقدم بهدفين حتى الدقيقة 49 .





وأردف العميد أن الأخطاء الفردية أهدرت الفوز وأضاعت نقطتين كانتا فى متناول الاتحاد السكندرى .





وأوضح المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدا عن مستواهم فى الشوط الثاني .



