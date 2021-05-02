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حسام حسن: الأخطاء الفردية وراء التعادل مع سموحة

الأحد 02/مايو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
إسلام عودة
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قال حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام سموحه وكان الافضل فى معظم فتراتها . 

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بستاد الإسكندرية عقب المباراة أن فريقه سيطر على معظم فترات المباراة وتقدم بهدفين حتى الدقيقة 49 . 

وأردف العميد أن الأخطاء الفردية أهدرت الفوز وأضاعت نقطتين كانتا فى متناول الاتحاد السكندرى . 

وأوضح المدير الفنى للاتحاد  السكندرى أن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدا عن مستواهم فى الشوط الثاني . 

وأعرب حسام حسن عن أمله فى تحقيق الفوز فى المباريات القادمة .

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