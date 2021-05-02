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حسام حسن: الأخطاء الفردية وراء التعادل مع سموحة
الأحد 02/مايو/2021 - 01:00 ص
إسلام عودة
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قال حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام سموحه وكان الافضل فى معظم فتراتها .
وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بستاد الإسكندرية عقب المباراة أن فريقه سيطر على معظم فترات المباراة وتقدم بهدفين حتى الدقيقة 49 .
وأردف العميد أن الأخطاء الفردية أهدرت الفوز وأضاعت نقطتين كانتا فى متناول الاتحاد السكندرى .
وأوضح المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدا عن مستواهم فى الشوط الثاني .
وأعرب حسام حسن عن أمله فى تحقيق الفوز فى المباريات القادمة .
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