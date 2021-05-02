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محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)

الأحد 02/مايو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية بورسعيد وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن

وحرص المحافظ على تهنئة مطران بورسعيد الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها وقيادات الكنيسة بعيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ بورسعيد على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر ومشاعر الأخوة والترابط الذى يجمع بين أبناء الوطن، لافتا إلى أننا نشهد هذا العام عدد من المناسبات الدينية لجميع أبناء الوطن ونتشارك سويا الاحتفال بالأعياد الدينية، مؤكدا أن الشعب المصري دائما ما تربطه مشاعر المودة والرحمة والأخوة بين كافة أطيافه، متمنيا أن يعيد الله على الأخوة الأقباط الأعياد في خير وسلام، وأن يحفظ الله شعب مصر من كل سوء.
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية (صور)

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